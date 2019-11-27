ترامب: سنعمل على توسيع القائمة الأميركية للتنظيمات الإرهابية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن نيته "إدراج عصابات المخدرات المكسيكية على القائمة الأميركية للتنظيمات الإرهابية، لدورها في تهريب المخدرات والبشر".
وفي مقابلة تلفزيونية اشاد ترامب بالرئيس المكسيكي "أندريس مانويل لوبيز أوبرادور" موضحاً إنه قد "تقدم إليه بدعوة السماح للأميركيين بـالدخول وتطهير المنطقة، غير أن الجانب المكسيكي رفض هذا الاقتراح".
وعقب هذه التصريحات، أعلنت وزارة الخارجية المكسيكية أن "الوزير "مارسيلو إيبرارد" ينوي التواصل مع نظيره الأميركي "مايك بومبيو" لبحث هذه المسألة المهمة للغاية بالنسبة للعلاقات الثنائية بين الدولتين".
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