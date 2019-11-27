ترامب: سنعمل على توسيع القائمة الأميركية للتنظيمات الإرهابية

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، عن نيته "إدراج عصابات ​المخدرات​ المكسيكية على القائمة الأميركية للتنظيمات الإرهابية، لدورها في تهريب المخدرات والبشر".

وفي مقابلة تلفزيونية اشاد ترامب بالرئيس المكسيكي "​أندريس مانويل لوبيز أوبرادور​" موضحاً إنه قد "تقدم إليه بدعوة السماح للأميركيين بـالدخول وتطهير المنطقة، غير أن الجانب المكسيكي رفض هذا الاقتراح".

وعقب هذه التصريحات، أعلنت ​وزارة الخارجية​ المكسيكية أن "الوزير "مارسيلو إيبرارد" ينوي التواصل مع نظيره الأميركي "​مايك بومبيو​" لبحث هذه المسألة المهمة للغاية بالنسبة للعلاقات الثنائية بين الدولتين".