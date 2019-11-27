قائد بالجيش الإيراني: إجراء مناورة مشتركة بين إيران والصين وروسيا قريبا

أعلن قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي، "أنّنا سنجري قريبًا ​مناورات​ مشتركة مع القوات البحرية الصينية والروسية في شمال ​المحيط الهندي​".

وأوضح في مؤتمر صحافي بمناسبة يوم سلاح البحرية ، أنّ "التصميم والتخطيط المبدئي لهذه المناورة تمّ خلال الشهر الماضي، وتستعدّ القوات البحرية لإجراء المناورة وتدريباتها"، لافتًا إلى أنّ "بعد إجراء هذه المناورة وحتّى نهاية العام الايراني الحالي (بدأ في 21 آذار 2019)، ستجري القوات البحرية للدول المطلّة على المحيط الهندي مناورة أُخرى".

وركّز على أنّ "هذه المناورة ستجرى بين دول رابطة "آيونس- IONS" (القوة البحرية للدول المطلة على المحيط الهندي) في منطقة شمال المحيط الهندي بهدف تعزيز التقارب بين القوات البحرية لهذه الدول، وبالتالي تحقيق الأمن البحري في منطقة المحيط الهندي بمساعدة دول المنطقة".