المتحدث باسم الرئاسة التركية: أردوغان سيوجه رسائل مهمة لقمة "الناتو"

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن "الرئيس التركي رجب طيب ​أردوغان​ سيقدم رسائل مهمة خلال مشاركته في قمة حلف "الناتو" التي تنعقد بالعاصمة البريطانية لندن الأسبوع المقبل"، مشدداً على "أهمية قمة الناتو المرتقبة"، قائلا "هناك رسائل مهمة سيقدمها رئيسنا بتلك القمة وهذه الأيام تشهد حالة من الجدل بخصوص موضوعات عدة متعلقة بالحلف الأطلسي، مثل مستقبله، وهويته، ورؤيته، بل بلغ الأمر حد خروج البعض ليقول إنه "مات دماغيا"، وآخرون قالوا "لقد انحل الحلف"؛ لذلك فإن تركيا لديها العديد من الأطروحات في هذا الشأن".

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