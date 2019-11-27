محكمة في بنغلادش قضت بإعدام 7 أشخاص بتهمة تدبير هجوم في عام 2016

قضت محكمة في ​بنغلادش​ بإعدام سبعة من أعضاء جماعة إسلاميّة متشدّدة، بعد إدانتهم بتدبير هجوم على مقهى في عام 2016، أدّى إلى مقتل 22 شخصًا معظمهم أجانب، في أسوأ حادث من نوعه في البلد الواقع بجنوب آسيا.

ولفت المدعي العام جولام سروار خان، في تصريح صحافي بعد صدور الحكم في العاصمة داكا، في ظلّ إجراءات أمنيّة مشدّدة، إلى أنّ "الاتهامات الموجّهة إليهم ثبتت بما لا يدع مجالًا للشك. المحكمة أصدرت بحقّهم أقصى عقوبة"، موضحًا أنّ "المحكمة برأت شخصًا ثامنًا".

وكان الهجوم قد وقع في الأول من تموز في مطعم يرتاده الأجانب في المنطقة الدبلوماسية في داكا، وأصاب البلد البالغ عدد سكانه 160 مليونًا بالصدمة، وشكّل تهديدًا قويًّا لقطاع الأعمال، بما في ذلك قطاع تصدير الملابس الحيوي.