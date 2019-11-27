ميركل: الحفاظ على حلف شمال الأطلسي بالغ الأهمية لمصالح ألمانيا

أكّدت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​، أنّ "الحفاظ على "​حلف شمال الأطلسي​- الناتو" بالغ الأهميّة ل​ألمانيا​"، وذلك بعد تصريحات للرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ ذكر فيها أنّ الحلف "يمرّ بحالة موت إكلينيكي". وأوضح في كلمة أمام أعضاء البرلمان، أنّ "الحفاظ على الحلف اليوم يخدم مصالحنا أكثر ممّا كان خلال حقبة ​الحرب الباردة​، أو هو على الأقل بدرجة الأهميّة نفسها الّتي كان عليها في الحرب الباردة، ذلك لأن أوروبا، كما قال وزير الخارجية هايكو ماس أمس، لا يمكنها حاليًّا الدفاع عن نفسها بمفردها".

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