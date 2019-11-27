بوتين يعزي رئيس ألبانيا بعد الزلزال الذي ضرب بلاده

بعث الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، رسالة تعزية إلى نظيره الألباني، إيلير ميتا، بعد الزلزال الذي ضرب بلاده، وتسبب في وقوع ضحايا وأضرار مادية كبيرة.

وكتب بوتين "تقبلوا مني خالص التعازي بعد وقوع العديد من الضحايا والدمار واسع النطاق الذي سببه الزلزال في بلادكم"، معرباً عن "تعاطفه ودعمه لعائلات وأصدقاء الضحايا، متمنيا لهم الشفاء العاجل".