البرلمان الأوروبي يوافق على المفوضية الأوروبية برئاسة فون دير لاين









اسماء السيد - ستراسبورغ: وافق البرلمان الأوروبي الأربعاء بغالبية واسعة على المفوضية الأوروبية الجديدة برئاسة الألمانية أورسولا فان دير لاين، في آخر مرحلة ضرورية قبل تولي الفريق مهامه في الأول من ديسمبر.

حصل الفريق، الذي يتولى مهامه خلفًا للمفوضية التي كان يرئسها جان كلود يونكر، على 461 صوتًا مقابل 157 نائبًا أوروبيًا صوّتوا ضده، و89 امتنعوا عن التصويت.

