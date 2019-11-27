سيناتور أميركي: أيام النظام الإيراني باتت معدودة

دبي - بواسطة محمد فارس ردّ السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، على التصريحات الأخيرة لقائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، فيما يخص الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

وقال غراهام على حسابه في تويتر، الثلاثاء: «على عكس ما يقوله قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، فإن أكبر تهديد للشعب الإيراني ليس الحكومة الأميركية أو الشعب الأميركي - بل هو أتباع آية الله مثل سلامي»، في إشارة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي.

وتابع: «لقد سرقوا البلد وأنفقوا موارد الشعب الإيراني لإثارة عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة والعالم»، لافتاً: «من المؤكد بالنسبة لي أن أيامهم معدودة».

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كما ختم بالقول: «استمر بمواصلة الضغوط سيدي الرئيس (دونالد ترمب). بالنهاية ستقوم بعمل عظيم للشعب الإيراني وتجعل العالم مكاناً أفضل عندما ينهار هذا النظام القاتل».