قادمًا من سوهاج.. تعرف على الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم- حسين فتحي:

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، تعيين الدكتور أحمد الأنصاري، صاحب الـ 44 عامًا، محافظًا للفيوم، خلفًا للواء عصام سعد.

تخرج الدكتور "الأنصاري" من كلية الطب جامعة عين شمس عام 2001، وعمل بخدمات نقل الدم لمدة ست سنوات، وفي 2007 سافر في بعثة تابعة لوزارة الصحة، درس خلالها ماجستير إدارة أعمال وإدارة نظم صحية لمدة عامين بالولايات المتحدة، وظل يعمل بخدمات تابعة للإسعاف دون منصب لمدة عام.

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وفي 2010 كلف بالعمل على تطوير المجالس الطبية المتخصصة بسبب الأزمات الموجودة في مشروع العلاج على نفقة الدولة، وأصبح نائبًا لرئيس هيئة الإسعاف في نفس العام، بجانب المجالس الطبية المتخصصة.

وخلال تولي المحافظ الجديد منصب نائب رئيس هيئة الإسعاف المصرية، حصلت الهيئة على المركز الثاني في جائزة "الصحة العربية" في ظل منافسة شديدة بين مختلف مقدمي الخدمات الصحية بالوطن العربي، وجرى تكريمه مع رئيس الهيئة حينها.

وعُين الأنصاري، رئيسًا للهيئة، بقرار من الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان السابقة، في سبتمبر 2013، وفي عام 2017 أسندت إليه مهمة رئاسة بعثة الحج الطبية المصرية، وشغل منصب محافظ سوهاج في 2018، قبل تعيينه محافظًا للفيوم.