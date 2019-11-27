اكتشاف ٣ توابيت فرعونية في "العساسيف" بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

اكتشفت البعثة الأثرية الفرنسية برئاسة الدكتور فريدريك كولان، والتابعة لجامعة ستراسبورج والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية والعاملة بمنطقة آثار العساسيف بالقرنة، ثلاثة توابيت خشبية، بالفناء الخارجي للمقبرة رقم 33.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن التوابيت الثلاثة ترجع لعصر الأسرة 18، وفي حالة جيدة من الحفظ، صور عليهم بعض الزخارف الملونة والكتابات الهيروغليفية.

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ومن جانبه قال فتحي ياسين مدير عام آثار البر الغربي بالأقصر، إن التابوت الأول لسيدة تدعى " تي ابو"، و يبلغ طولة 195 سم، علية زخارف ملونة وكتابات هيروغليفية

أما التابوت الثاني فيبلغ طوله حوالي 190 سم، مطلي باللون الأصفر، وعليه أعمدة من الكتابات الهيروغليفية على خلفية باللون الأبيض وهو لسيدة تدعى راو"، و التابوت الثالث طوله حوالي 180سم عليه طبقة جصية والوان بيضاء وأعمدة باللون البني، وخالي من أية كتابات.

ويذكر أن هذا الموسم الثاني لأعمال البعثة الفرنسية الاثرية، حيث نجحت خلال الموسم الأول في الكشف عن لوحة من الحجر الرملي نقش عليها ثلاث نصوص لتقديم القرابين و اسماء لاثنين من كبار رجال الدولة هما تيتي عنخ و أنيني صاحب مقبرة TT81 ، وتابوت خشبي لشخص يدعا "بويا" يعود لعصر الاسرة 18.