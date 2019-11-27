مصر لتأمينات الحياة توقع اتفاقية لبيع منتجاتها في فروع بنك ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

وقعت شركة مصر لتأمينات الحياة، إحدى شركات مصر القابضة للتأمين، اتفاقية للتأمين البنكي، مع بنك ناصر الاجتماعي، لبيع منتجات ووثائق الشركة بفروع البنك.

حضر التوقيع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وباسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة مصر القابضة للتأمين، والدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، والدكتور شريف محمد فاروق نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر، وأحمد الهواري، رئيس قطاع التأمين البنكي بشركة مصر لتأمينات الحياة.

وقال باسل الحيني، رئيس القابضة للتأمين، إن المجموعة تعمل على تطوير المنتجات التأمينية للعملاء من خلال الارتكاز في المرحلة الحالية على تنمية الآليات الترويجية للمنتجات لتواكب التطورات العالمية والتكنولوجية في صناعة التأمين، بجانب العمل على التوسع في القنوات التسويقية الجديدة وعلى رأسها التأمين البنكي الذي أصبح داعماً رئيسياً لتحقيق طفرة بنشاط تأمينات الحياة نتيجة للانتشار الجغرافي الذي يحققه البنك من خلال فروعه.

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وأضاف أن الشراكة بين إحدى شركات مصر القابضة للتأمين وبنك ناصر الاجتماعي تعد خطوة هامة لتوفير ما يحتاجه عملاء البنك من وثائق تأمينية وتوسيع قاعدة عملاء الشركة من كافة البرامج التأمينية المختلفة مثل الحماية والادخار وكذلك التقاعد.

وقال الدكتور أحمد عبد العزيز إن الشراكة بين شركة مصر لتأمينات الحياة وبنك ناصر الاجتماعي تأتي في إطار استراتيجية الشركة لتلبية احتياجات العملاء سواء الحاليين أو المرتقبين بهدف التوسع في القنوات لمساعدتهم على إدارة مدخراتهم، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية اليوم يهدف للاستفادة من شبكة البنك الجغرافية لتسويق عدد من منتجات ووثائق الشركة وزيادة وجودها بالقطاع المصرفي.

وقال الدكتور شريف فاروق، إن "التعاون بين البنك ومصر لتأمينات الحياة يأتي من خلال توفير منتجات ووثائق الشركة لكافة عملاء بنك ناصر بمختلف شرائحهم وذلك من خلال فروع البنك".