خامنئي: الشعب الإيراني أحبط مؤامرة "عميقة وخطيرة جدا"

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ):

قدم المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، شكره للشعب الإيراني، الذي قال إنه "أحبط مؤامرة عميقة وواسعة وخطيرة جدا".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن خامنئي، قوله: "أوجه شكري وتقديري العميق للشعب الإيراني العظيم للتحرك الرائع جدا الذي قام به خلال الأيام الماضية، إذ أثبت مرة أخرى أنه شعب قوي وعظيم".

كان مواطنون شاركوا مؤخرا في مسيرات نظمتها الحكومة ورددوا شعارات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، وطالبوا بإعدام "قادة الفتنة"، في إشارة للاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا.

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وأقر خامنئي بأن ما شهدته البلاد لم يكن بالأمر السهل، وقال: "الشعب أحبط مؤامرة عميقة وواسعة وخطيرة جدا، فقد وظف الأعداء أموالا طائلة لها وبذلوا جهودا كبيرة ليقوموا بأعمال التخريب والقتل".

تقول منظمة العفو الدولية إن 115 شخصا على الأقل قتلوا على أيدي قوات الأمن في الاحتجاجات، التي اندلعت في جميع أنحاء إيران في 15 من الشهر الجاري بسبب رفع أسعار الوقود.

وتعاني إيران أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل العقوبات المشددة التي تفرضها عليها الولايات المتحدة.