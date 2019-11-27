عدو الفساد.. من هو اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، تولي اللواء عصام سعد إبراهيم، منصب محافظ أسيوط الجديد، قادمًا من الفيوم، خلفًا للواء جمال نور الدين، الذي رحل إلى محافظة كفر الشيخ.

واللواء عصام سعد من مواليد يناير 1960، تخرج في كلية الشرطة عام 1982، وعمل ضابطًا بمباحث قسم قصر النيل، ومفتشًا بالأمن العام، ومديرًا لمباحث الأموال العامة، ثم مديرًا لأمن الإسماعيلية، قبل أن يصبح مساعدًا لوزير الداخلية لشئون الأفراد، ومديرًا لأمن الجيزة، وجرى تعيينه محافظًا للفيوم، قبل تنصيبه محافظًا لأسيوط.

وكان اللواء "سعد"، أحد أعضاء اللجنة المشكلة لاسترداد الأموال من الخارج، وعضو اللجنة التنسيقية للوقاية من الفساد، وعضو بلجنة استرداد أراضي الدولة.

وخاض "سعد" معارك عديدة في مجال الأموال العامة، وتمكن من إغلاق العديد من شركات الصرافة بسبب المخالفات والاتجار في النقد بالسوق السوداء وتزوير العملة، إلى جانب الإيقاع بقراصنة البنوك، وساهم في القضاء على العديد من البؤر الإرهابية.