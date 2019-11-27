ميركل: أوروبا لا يمكنها الدفاع عن نفسها بمفردها

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، أن الحفاظ على حلف شمال الأطلسي (الناتو) أمر بالغ الأهمية لألمانيا، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وأضافت ميركل في كلمة أمام أعضاء البرلمان: أن الحفاظ علىحلف شمال الأطلسي اليوم يخدم مصالحنا أكثر ما كان خلال حقبة الحرب الباردة، أو هو على الأقل بنفس درجة الأهمية التي كان عليها في الحرب الباردة.
وأشارت المستشارة الألمانية إلى أن الحفاظ على الناتو واجب "لأن أوروبا، كما قال وزير الخارجية، الثلاثاء، لا يمكنها حاليا الدفاع عن نفسها بمفردها".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال، في وقت سابق، إن حلف شمال الأطلسي الآن يمر بحالة "موت إكلينيكي".
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