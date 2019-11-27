بيسكوف: بوتين لا يخطط حاليًّا للمشاركة في منتدى دافوس

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط في الوقت الحالي للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الذي سيعقد في يناير 2020، حسبما أفادت وكالةأنباء سبوتنيك.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال إذا كان بوتين يخطط للمشاركة في منتدى دافوس: "لا، في الوقت الحالي لا توجد مثل هذه الخطط".
ولم يشارك الرئيس الروسي في منتدى "دافوس" الفائت، معلنا أن عدم مشاركة روسيا في المنتدى لن تؤثر على مكانتها في الاقتصاد العالمي.
ومن الجدير بالذكر أن منتدى "دافوس" الاقتصادي هو منظمة دولية غير ربحية مستقلة مقرها جنيف بسويسرا تعقد اجتماعاتها سنويا بهدف النقاش في المشكلات الاقتصادية والسياسية التي تواجه العالم وكيفية حلولها.
كانت هذه تفاصيل خبر بيسكوف: بوتين لا يخطط حاليًّا للمشاركة في منتدى دافوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.