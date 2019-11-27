بيسكوف: بوتين لا يخطط حاليًّا للمشاركة في منتدى دافوس

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط في الوقت الحالي للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الذي سيعقد في يناير 2020، حسبما أفادت وكالة

أنباء سبوتنيك.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال إذا كان بوتين يخطط للمشاركة في منتدى دافوس: "لا، في الوقت الحالي لا توجد مثل هذه الخطط".

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ولم يشارك الرئيس الروسي في منتدى "دافوس" الفائت، معلنا أن عدم مشاركة روسيا في المنتدى لن تؤثر على مكانتها في الاقتصاد العالمي.

ومن الجدير بالذكر أن منتدى "دافوس" الاقتصادي هو منظمة دولية غير ربحية مستقلة مقرها جنيف بسويسرا تعقد اجتماعاتها سنويا بهدف النقاش في المشكلات الاقتصادية والسياسية التي تواجه العالم وكيفية حلولها.