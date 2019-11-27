النزاهة العراقية تضبط صكوكا بـ4 مليارات دينار في الأنبار

ذكرت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية اليوم الأربعاء أنه تم ضبط أربعة صكوك أصلية تبلغ قيمتها أكثر من أربعة مليارات دينار في منزل مدير مصرف حكومي بمحافظة الأنبار، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت الدائرة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- إن فريقًا من مكتب تحقيق الأنبار، قام بضبط أربعة صكوك في دار مدير مصرف الرافدين، المحكوم عليه بالسجن المؤبد من قبل محكمة جنايات الرصافة.
وأضافت أن "العملية أسفرت عن ضبط دفتري صكوك، ومبالغ مالية بالعملة المحلية والدولار في حساب المدان، إضافة إلى كشوفات وسجل خاص بالعمليات الحسابية للمصرف، لافتة إلى أن محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكما حضوريا بالسجن المؤبد بحق مدير المصرف ومجموعة موظفين معه، وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة تمهيدا لمصادرتها.
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