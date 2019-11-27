زلزال بقوة 6 درجات يضرب سواحل جزيرة كريت

هز زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر جزيرة كريت اليونانية، اليوم الأربعاء، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية، حسبما أفادت وكالة أبناء سبوتنيك.

ونقلت مصادر عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن شدة الزلزال بلغت 6 درجات، بينما ذكرت إدارة الحماية المدنية اليونانية أنها 6.1 درجة.

وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 56 كيلومترا بين جزيرتي كريت وكيثيرا، وشعر به سكان مناطق تمتد حتى أثينا الواقعة على بعد 265 كيلومترا.

وقال جورج كومينوس نائب رئيس بلدية كيثيرا الذي تشمل اختصاصاته شؤون الحماية المدنية: "كان قويا جدا، حتى أننا ظللنا نتأرجح للأمام والخلف لفترة".

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وأضاف: "لم ترد إلينا أي

تقارير عن أضرار مادية أو إصابات بشرية". وقال إن المدارس والمباني العامة أغلقت حتى يتسنى فحصها.

وكتب شاهد في إفثيمي في كريت على الموقع الإلكتروني للمرصد الأوروبي المتوسطي، يقول: "استمر لفترة طويلة. كنت بالخارج وكنت أسمع أصوات طقطقة أسوار الشرفات".

وقال آخر من مكان يبعد 47 كيلومترا عن المركز: "هذا أقوى زلزال أشعر به على الإطلاق. اهتز المنزل بشدة، شيء مفزع.... شعرت كأنه لن يتوقف. بضع ثوان بدت كأنها دهر".