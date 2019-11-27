دكتاتورية إسرائيل تبلغ حدتها في منظمة هيومن رايتس

قال عمر شاكر الناشط الحقوقي ومدير قسم فلسطين إسرائيل، التابع لمنظمة هيومن رايتس ووتش، في مؤتمر صحفي عقد في فندق أمريكان كولوني بالقدس الشرقية أمس يوم الثلاثاء، إن هذه الأيام تمثل ذروة الجهود المبذولة على مدى عدة سنوات لتكميم هيومن رايتس ووتش

في إسرائيل وتكميم حركة حقوق الإنسان على نطاق أوسع.

تعهد شاكر بمواصلة توثيق الانتهاكات في إسرائيل

وتعهد شاكر ، قبل ساعات قليلة من ترحيله قسرًا من إسرائيل، بمواصلة وتكثيف عمله لتوثيق الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وأضاف بأنه سيعود في النهاية إلى المنطقة لمواصلة عمله على الرغم من إلغاء تأشيرته الإسرائيلية، إلا أنه سيبقى في منصبه الحالي، لكنه سيعمل من العاصمة الأردنية عمان، وذلك حسبما أفاد موقع تايم أوف إسرائيل الإسرائيلي.

إسرائيل تفشل في تكميم حركات حقوق الإنسان

وقال شاكر أنه على الرغم من ترحيله، إلا أن الحكومة الإسرائيلية فشلت في تكميم هيومن رايتس ووتش

وحركات حقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه: " إذا استطاعت الحكومة الإسرائيلية ترحيل شخص يوثق انتهاكات الحقوق دون مواجهة العواقب، فكيف يمكن أن نوقف انتهاك الحقوق؟ والرسالة التي يجب أخذها هي أنه يجب أن تكون هناك إعادة نظر في الطريقة التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع هذه القضية".

ودعا شاكر الشركات العاملة في الضفة الغربية إلى تجنب التواطؤ مع مؤسسة الاستيطان الإسرائيلية، وأعلن أنه سيقضي الأيام القليلة المقبلة في إطلاع الحكومات الأوروبية المختلفة على قضيته، وسيلتقي بمسؤولين سويديين، في الأيام المقبلة، وسيتحدث مع ممثلين من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وهولندا والبرلمان الأوروبي.

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رد فعل هيومن رايتس ووتش

وأشار كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، إلى أنه رغم اجراء إسرائيل انتخابات وتمتعها بصحافة حرة،

ولكنهاتحاول قدر ما تستطيع اسكات جهود تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي محورها الاحتلال القمعي والعنصري للأراضي الفلسطينية.

وحذرت المنظمة من التداعيات الوخيمة التى ستحل على الجهود الدبلوماسية الإسرائيلية وعلى منظمات حقوق الانسان العاملة في إسرائيل وعلى الحرية السياسية.

التجاهل والتهديد والدكتاتورية من قبل الحكومة الإسرائيلية

وتجاهلت الحكومة الإسرائيلية دعوات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيور غوتيرش، والإتحاد الأوروبي ونشطاء من حول العالم، الذين حثوا الحكومة الإسرائيلية على عدم المضي قدما في خطتها لترحيل شاكر.

وقالت وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية، التي قادت الجهود التي بذلت لطرد شاكر، في بيان صدر يوم الاثنين إن إسرائيل لها الحق في أن تقرر من يستطيع ومن لا يستطيع دخول حدودها والحصول على تأشيرات عمل فيها.

وقال وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي أنه يجب أن يعلم كل من يعملون ضد إسرائيل أننا لن نسمح لهم بالعيش أو العمل هنا.

الجدير بالذكر أن الترحيل الذي أيدته المحكمة العليا الإسرائيلية، سيجعل من شاكر أول شخص يتم طرده من البلاد بموجب قانون إسرائيلي مثير للجدل تم سنه في عام 2017 يسمح للدولة بترحيل الأجانب الذين يدعمون مقاطعة إسرائيل أو المستوطنات، وفقا للسلطات الإسرائيلية.