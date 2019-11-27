ميركل: على ألمانيا تحمل المزيد من المسؤولية في "الناتو"

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أهمية حلف شمال الأطلسي "الناتو" وضرورة أن تتولى بلادها المزيد من المسؤولية في الحلف.

وقالت ميركل اليوم الأربعاء، خلال جلسة نقاش في البرلمان الألماني (بوندستاج): "أوروبا ليس بإمكانها الدفاع عن نفسها بمفردها حالياً"، موضحة أنه من السليم لذلك أن تعمل ألمانيا المزيد من أجل الحلف وتتولى المزيد من المسؤولية.

وأشارت ميركل قبيل الاحتفال بمرور 70 عاماً على تأسيس الناتو إلى أهمية الحلف في الحرب الباردة، واصفة الحلف بأنه "حصن" للحرية والسلام، مضيفة أن بلادها ملزمة بالعرفان "لأصدقائنا الأميركان" على ذلك.

كما أكدت ميركل مساهمة الناتو في استقرار الأوضاع في غرب البلقان وأفغانستان، مشيرة في الوقت نفسه إلى ضرورة التوصل إلى حلول سياسية في سوريا على سبيل المثال.

وتعهدت ميركل بأن تستمر ألمانيا في زيادة نفقاتها الدفاعية، موضحة أن نفقاتها سترتفع من نسبة 1.42% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل إلى نسبة 1.5% بحلول عام 2024 وإلى نسبة 2% بحلول ثلاثنيات هذا القرن.

يُذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصف الناتو بأنه "ميت دماغياً"، وطالب بمزيد من الاستقلال الأوروبي.

ومن المقرر أن يلتقي قادة الدول الأعضاء في الناتو الأسبوع المقبل خلال قمتهم في لندن.

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ومن ناحية أخرى، دافعت ميركل عن سياسة المناخ لحكومتها، مضيفة أن الحكومة طرحت "حزمة إجراءات طموحة" لهذا الغرض، مشيرة إلى أن بلادها ملزمة أيضاً بتحمل مسؤولية في هذا المجال، وقالت: "إذا لم يكن نحن، فمن ينبغي أن يُظهر أنه بالإمكان مواجهة تغير المناخ".