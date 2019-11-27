مقتل 3 عناصر من طالبان في غارات جوية بأفغانستان

ذكر مسؤولون عسكريون اليوم الأربعاء، أن غارات جوية منفصلة أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر طالبان في إقليمي قندهار وهلمند جنوب البلاد، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف المسؤولون، أن غارة جوية بمنطقة "مايواند" بإقليم قندهار قتلت مسلحاً من حركة طالبان.

وتابع المسؤولون أن غارة جوية بمنطقة "مارجاه" بإقليم هلمند قتلت اثنين من مسلحي حركة طالبان.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وزارة الدفاع في بيان إن غارة جوية بمنطقة "مايواند" بإقليم قندهار قتلت خمسة مسلحين من طالبان وأصابت ثلاثة آخرين.

وتابع البيان أن الغارة الجوية بمنطقة "مارجاه" قتلت ثمانية مسلحين من طالبان ودمرت دراجة بخارية وبعض الأسلحة والذخائر.

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ولم تعلق حركة طالبان على الغارات الجوية حتى الآن.