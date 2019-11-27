زلزال قوي يضرب جزيرة في اليونان

ضرب زلزال بقوة 6,1 درجات جزيرة كريت اليونانية الأربعاء، وشعر به السكان في مناطق أخرى في البلاد، وفق مسؤولين.

وقال محافظ كريت ستافروس ارناوتاكيس للتلفزيون الرسمي "كان زلزالاً كبيراً، شعرت به كل الجزيرة ولحسن الحظ لم ترد تقارير عن وقوع أضرار".

وقال مرصد أثينا أن الزلزال وقع الساعة 9,23 صباحاً بالتوقيت المحلي (06,23 ت غ) على عمق أكثر من 70 كلم.

وضرب الزلزال بعد يوم على زلزال بقوة 6,4 درجات في ألبانيا، اسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصاً وإصابة المئات بجروح.

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وبعد وقت قصير على الزلزال في ألبانيا، ضرب زلزال بقوة 5,4 درجات البوسنة، وفق ما أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل الثلاثاء.

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تقع اليونان على خط صدع زلزالي كبير وكثيراً ما تتعرض لزلزال لكنها نادراً ما توقع ضحايا.

في يوليو 2017 أدى زلزال بقوة 6,7 درجات إلى مقتل شخصين في جزيرة كوس ببحر إيجه، وتسبب بأضرار كبيرة.