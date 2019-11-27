إسرائيل تشن سلسلة غارات على مواقع في غزة

شنّ سلاح الجوّ الإسرائيلي ليل الثلاثاء الأربعاء، غارات عدّة على مواقع في قطاع غزّة، بعد ساعات على إطلاق صاروخين باتّجاه إسرائيل.

وقال مصدر أمني في غزة لوكالة فرانس برس "إنّ طائرات حربيّة إسرائيليّة نفّذت بعد منتصف الليل وفجر اليوم عدّة غارات عدوانيّة على مواقع وأراض خالية، أسفرت عن وقوع أضرار، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات".

وأوضح المصدر أنّ الطيران الحربي "أطلق سبعة صواريخ على موقع عين جالوت في مدينة خانيونس" جنوب القطاع.

وأكّد أنّه "تمّ استهداف موقعين آخرين للمقاومة في منطقة المحررات (المستوطنات السابقة) غرب رفح وخانيونس".

وذكر شهود عيان أنّ "طائرة استطلاع إسرائيليّة استهدفت بصاروخ أرضاً زراعيّة قرب موقع تونس (التابع للقسام) شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة".

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وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن إطلاق صاروخَين من قطاع غزّة على جنوب البلاد مساء الثلاثاء، أحدهما اعترضته منظومة "القبّة الحديد"، بعد أسبوعين من اندلاع أعمال عنف. وقبل ذلك بدقائق، دوّت صفارات الإنذار في جميع أنحاء بلدة سديروت قرب القطاع الفلسطيني.

في 12 نوفمبر، شنّ الجيش الإسرائيلي عمليّة في قطاع غزّة التي ردّت بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

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وبعد يومَين من المواجهات التي أوقعت 35 قتيلاً في غزّة ولم يُسَجّل خلالها سقوط قتلى في إسرائيل التي استهدفها 450 صاروخاً، وافقت وتلّ أبيب على وقفٍ هشّ لإطلاق النار دخل حيّز التنفيذ في 14 نوفمبر.