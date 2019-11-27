إطلاق نار في مدرسة بواشنطن ومقتل شخصين

ذكرت الشرطة أن رجلاً أطلق النار على شخصين يوم الثلاثاء في مرأب للسيارات بمدرسة ابتدائية في فانكوفر بواشنطن قبل أن تلاحقه الشرطة وتوقف سياراته ويقتل نفسه بالرصاص.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة كلارك في بيان إنه لا يوجد تهديد للمواطنين ولا مطلق للنار بعد الحادث الذي وقع في المدرسة.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة كلارك في بيان إنه لم يصب أي من الطلاب أو العاملين في الواقعة التي حدثت خارج مدرسة سارة جيه. أندرسون الابتدائية.

وقال السارجنت برنت واديل للصحفيين إن إطلاق النار وقع في نحو الساعة الثالثة والربع مساء بالتوقيت المحلي عندما اقترب رجل من سيارة متوقفة وأطلق النار عبر النافذة.

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وحصلت الشرطة على أوصاف المشتبه به وسيارته لتلاحقه بعد ذلك. وقال واديل إن الشرطة أوقفت السيارة.

وأضاف "عندما جابهه رجال الشرطة أطلق النار على رأسه".

ورفض واديل التعليق على وضع الضحايا أو المشتبه به، مكتفيا بالقول إن الثلاثة نقلوا إلى مستشفى.

وقال واديل إن هناك أمراً قضائياً بعدم التعدي بين المشتبه به وواحد من الضحيتين وإن المشتبه به خرج من السجن قبل بضعة أيام.

وأضاف أنه كان هناك طفلان في السيارة وقت إطلاق النار ونقلا إلى المدرسة دون أن يلحق بهما أذى. وكان طفل آخر له صلة بالضحيتين داخل المدرسة أثناء الواقعة.

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