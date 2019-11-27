كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 3 متظاهرين عراقيين جراء أعمال عنف في الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" عن مسؤولون عراقيون، اليوم الأربعاء، قولهم انه قتل ثلاثة متظاهرين واصيب 35 اخرين على أيدي قوات الأمن في جنوب العراق بعد اعتصامات اليوم السابق وإغلاق الطرق، مما رفع عدد القتلى إلى ستة أشخاص.

قتل اثنان من المتظاهرين المناهضين للحكومة عندما أطلقت قوات الأمن ذخيرة حية لتفريق الحشود في مدينة كربلاء المقدسة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، حسبما قال مسؤولون أمنيون وطبيون. توفي أحد المتظاهرين متأثرًا بجراحه بعدما اصطدمت به اسطوانة غاز مسيل للدموع في اشتباكات في وقت مبكر من اليوم. تحدث المسؤولون بشرط عدم الكشف عن هويتهم بما يتماشى مع اللوائح.

اندلعت المظاهرات في بغداد وعبر جنوب العراق الذي تقطنه أغلبية شيعية. يتهم المحتجون الحكومة التي يقودها الشيعة بالفساد واليأس ويشتكون من سوء الخدمات العامة وارتفاع معدلات البطالة. قُتل ما لا يقل عن 350 شخصًا وأصيب الآلاف منذ بدء الاحتجاجات في العراق في الأول من أكتوبر، والتي اصبحت أكبر حركة احتجاج شعبية في تاريخ العراق الحديث.

قال مسؤولون عراقيون، إنه هزت ثلاثة انفجارات متزامنة بغداد مساء الثلاثاء وقتلت خمسة أشخاص وأصابت أكثر من عشرة في أول هجوم منسق على ما يبدو منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.