كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماليزيا: تنظيم داعش قد يحول عملياته إلى جنوب شرق آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر وزير ماليزي اليوم الأربعاء، من أن تنظيم داعش المتشدد قد ينقل قاعدة عملياته إلى جنوب شرق آسيا بعد وفاة زعيمها، وفقا لتقرير إعلامي.

وقالت السلطات في المنطقة، إنها ستكون معركة طويلة لإحباط أيديولوجية الجماعة الجهادية، حتى بعد أن قتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي نفسه بتفجير سترة ناسفة خلال غارة شنتها القوات الخاصة الأمريكية في شمال غرب سوريا في أكتوبر.

وصرح وزير الداخلية محي الدين ياسين في اجتماع لوزراء الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) في بانكوك، أن ماليزيا ستظل على أهبة الاستعداد للتهديدات التي يشكلها المقاتلون العائدون من الخارج والتطرف على الإنترنت والهجمات المحتملة الذئب.

وأضاف، نعتقد أن موت البغدادي سيفتح فصلًا آخر في عملية داعش الإرهابية، ونقلت وكالة الأنباء الماليزية بيرناما عن محي الدين قوله "بعد أن فقد الكثير من أراضيها في سوريا والعراق، يبحث داعش أيضًا عن قاعدة جديدة".

Advertisements

وكلمة "داعش" هو اختصار باللغة العربية، وهو الاسم الذي تستخدمه ماليزيا عادة للإشارة إلى المجموعة الإرهابية المتشددة.

وأعلن محي الدين، الذي تشرف وزارته على قوة الشرطة أن ماليزيا أحبطت 25 هجومًا مخططًا له من قبل تنظيم داعش في البلاد واعتقلت 512 شخصًا يشتبه في صلتهم بالجماعة خلال السنوات الست الماضية.

وكانت ماليزيا في حالة تأهب قصوى منذ يناير 2016، وعندما نفذ مسلحون متحالفون مع داعش سلسلة من الهجمات في العاصمة الإندونيسية، جاكرتا.

كما أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم بالقنابل اليدوية على حانة في ضواحي كوالالمبور في يونيو 2016 أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص. وكان هذا أول إضراب من نوعه على الأراضي الماليزية.