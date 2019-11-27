كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان توافق على إعادة تشغيل مفاعل نووي في محطة لتوليد الكهرباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شركة توهوكو اليابانية للكهرباء اليوم الأربعاء، إنها حصلت على موافقة مبدئية تنظيمية لإعادة تشغيل مفاعل في محطة أوناغاوا لتوليد الكهرباء بعد أكثر من 8 سنوات من تعرضه للتلف في الزلزال وتسونامي الذي تسبب في كارثة فوكوشيما.

وقالت توهوكو الكتريك في بيان إنها تلقت الضوء الأخضر الأول من هيئة التنظيم النووي اليابانية لإعادة تشغيل المفاعل رقم 2 في أوناجاوا، رهنا بفترة استشارة عامة.

وكانت أوناغاوا الأقرب بين المحطات النووية في اليابان إلى مركز الزلزال الذي بلغت قوته 9 درجات في مارس 2011، والذي تسبب في حدوث تسونامي أسفر عن مقتل ما يقرب من 20 ألف شخص، فضلًا عن التسبب في أسوأ كارثة ذرية منذ تشيرنوبيل في عام 1986.

واجتاحت التسونامي المحطة، ولكنها نجت من نظام التبريد الخاص بها، حيث أنقذت مفاعلاتها من خطر الانهيارات المماثلة لتلك التي حدثت في محطة فوكوشيما دايتشي بطاقة طوكيو إلى الجنوب.

وستكون هناك حاجة إلى مزيد من الموافقات قبل إعادة التشغيل، إلى جانب موافقة السلطات المحلية، وهو أمر غير مضمون.

وتتوقع شركة توهوكو الكهربائية أن تنفق 340 مليار ين (3.1 مليار دولار) على تحسينات السلامة في مصنع أوناجاوا، بما في ذلك الجدار الذي يبلغ طوله 800 متر (2625 قدمًا) ويبلغ طوله 29 مترًا فوق مستوى سطح البحر لحمايته من تسونامي.

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وقال إن إعادة تشغيل المفاعل رقم 2 سيوفر المرافق بقيمة 35 مليار ين كل عام في تكاليف الوقود.

وأدت كارثة فوكوشيما إلى الإغلاق النهائي لمفاعلات اليابان العاملة آنذاك والتي كانت تبلغ 54 عامًا، والتي كانت توفر ما يقرب من ثلث الكهرباء في اليابان. وكان لا بد من إعادة ترخيص جميعهم بموجب معايير جديدة بعد أن أبرزت الكارثة أوجه القصور التشغيلية والتنظيمية.

وأظهر تحليل أجرته رويترز العام الماضي أنه في حين أن الموافقة ستكون بمثابة دفعة للصناعة النووية المنبعثة من اليابان فإن القطاع سيظل غائبًا عن هدف الحكومة المتمثل في توفير ما لا يقل عن خمس الكهرباء في البلاد بحلول عام 2030.

وتمت إعادة تشغيل تسعة مفاعلات، جميعها مفاعلات ضغط المياه الموجودة بعيدًا عن طوكيو، في حين أن وصمة العار في فوكوشيما لا تزال معلقة بسبب استخدام تقنية BWR القديمة.

وتم تسليط الضوء مرة أخرى على مسألة السلامة النووية في اليابان في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما قال البابا فرانسيس - الذي قابل ضحايا كارثة فوكوشيما النووية أثناء وجوده في اليابان خلال عطلة نهاية الأسبوع - وإن الطاقة النووية يجب ألا تستخدم حتى تكون هناك ضمانات صارمة بأنها آمنة للأشخاص والبيئة.