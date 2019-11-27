كوثر براني تستأنف نشاطها الفني بعد عام من التوقف

أعلنت الفنانة كوثر براني، مؤخرا، عودتها للساحة الفنية، بعد حوالي سنة من الغياب نتيجة “اكتئاب فني” أصابها.
وأعلنت براني على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، اقتراب اصدارها لعمل جديد عبر تدوينة كتبت فيها: “بغيت نقوليكم أن الجديد على الأبواب.
وكانت براني، قد ابتعدت عن الفن قبل حوالي سنة، وتفرغت لتسيرها مشروعها “مركز للتجميل”، وقد افتتحته لحظة اعلانها ابتعادها عن الفن.
واعتقد كثيرون أن براني ابتعدت عن الفن بنية الاعتزال، في حين أكدت هي في تعاليقها على منشورها الجديد أنها لم تعلن اعتزالها المهتئي أبدا
وقد قررت براني بسبب اصابتها باكتئاب فني، التوقف عن الغناء، والتفرخ لمشروعها وحياتها الخاصة مع زوجها الفنان هاني خطاب والذي يشارك معها في الكليب القادم الذي تدشن به عودتها إلى الميدان.
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