مدرب الوداد يتلقى خبرا سعيدا قبل القمة “المغاربية” .. الفريق الأحمر يحدد موعد سفره للجزائر

يشد فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، يوم غد الخميس، رحاله صوب الجارة الشرقية الجزائر، من أجل خوض أول مباراة له في دور مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية، والتي ستجمعه، السبت المقبل، بفريق اتحاد العاصمة الجزائري.

ومن المرتقب أن يرافق الفريق الأحمر إلى الجزئر، جميع لاعبي الفريق، بما فيهم المهددين بالغياب بسبب الإصابة، فيما مازالت الشكوك تحوم حول الذين تعرضوا لعقوبات من إدارة النادي، بعد مباراة “الديربي” الأخيرة، على غرار محمد الناهيري.

وبخصوص عيادة الوداد، وإمكانية غياب بعض الأسماء المؤثرة، إلى جانب صلاح الدين السعيدي، الذي خضع لعملية جراحية في قطر، فإن الأنباء القادمة من مركب بنجلون تشير إلى إمكانية عودة اللاعب وليد الكرتي للعب في المباراة المقبلة، بالإضافة إلى اسماعيل الحداد، وهي الأنباء التي تسعد مدرب الفريق.

وشارك الكرتي بشكل عادي ف الحصة التدريبية التي خاضها الفريق، أمس الثلاثاء، في الوقت الذي امتفى فيه الحداد ببعض التمارين الخفيفة.

أما عن الطاقم المساند لزوران مانولوفيتش، فسيرافقه مساعده الأول الجديد القديم، فؤاد الصحابي، الذي خلف موسى نداو، والمعد البدني، البوسني عدنان، المعد البدني الجديد، خلفا للتونسي مناف نابي.

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وسيستفيد الفريق الأحمر من عودة نجمه يحيى جبران في هذه المباراة، بعد أن تأثر بشكل واضح من غيابه في المباراة الأخيرة أمام الرجاء، وخلف فراغا كبيرا على مستوى خط الوسط.

ويرغب الصربي زوران مانولوفيتش، في ترك دفع لاعبيه إلى نسيان مباراة “ديربي العرب” التي عرفت سيناريو دراماتيكي، والتركيز على مباراة اتحاد العاصمة الجزائري، التي سيدشن فيها الفريق الأحمر مشاركته القارية في أغلى المافسات الإفريقية.