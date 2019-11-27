صحفي لبناني يكشف أولى حفلات لمجرد.. محطتين في الخليج

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يستعد النجم المغربي، سعد لمجرد، لاستئناف حفلاته، التي انقطع عنها لأزيد من 3 سنوات، في دولتين خليجيتين، هما الإمارات، والسعودية.
وكشف الصحافي اللبناني الشهير، ربيع هنيدي، المقرب من سعد لمجرد، أخيرا، أن هذا الأخير سيحيي سهرتين، قريبا، في كل من الرياض في السعودية، ودبي في الإمارات.
وكانت مصادر “اليوم 24” قد أفادت في وقت سابق أن هيأة الترفيه في السعودية تتفاوض مع لمجرد لاستقطابه بعد إعلانه عودته للحفلات.
وحصل لمجرد على ترخيص من القضاء الفرنسي، يسمح له بالعودة إلى لقاء الجمهور من خلال منصات الحفلات، بعدما كان ممنوعا منها منذ اعتقاله، في أواخر أكتوبر عام 2016.
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