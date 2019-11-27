دراسة:العنف المنزلي يؤثر على صحة الأطفال العقلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت دراسة بريطانية حديثة، اجراها باحثون بجامعة مانشستر البريطانية، والتي عرضوا نتائجها في دورية ولكام اوبين ريشرس العالمية، بأن النساء اللواتي أبلغن عن تعرضهن لعنف منزلي أثناء الحمل أو خلال السنوات الست الأولى من حياة الطفل، سيعاني أطفالهن من تراجع معدل الذكاء بشكل أكبر.

ولرصد تأثير العنف المنزلي على صحة الأطفال العقلية، راقب الفريق 3 آلاف و997 من الأمهات والأطفال في بريطانيا.

ودرس الفريق العلاقة بين العنف المنزلي الذي تعرضت له الأمهات خلال فترة الحمل وبعد الولادة حتى بلغ سن الأطفال 6 سنوات، ثم قاموا بإجراء اختبارات ذكاء لجميع الأطفال.

وبيّنت الدراسة أن 17.6 في المئة من الأمهات المشاركات في الدراسة تعرضن للعنف العاطفي بما يشمل الاعتداء اللفظي، فيما تعرض 6.8 في المئة من المشاركات للعنف الجسدي.

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ووجد الباحثون أن الأطفال الذين تعرضت أمهاتهم للعنف المنزلي بشكل متكرر خلال فترة الحمل والسنوات الست الأولى من حياة الأطفال، عانوا من تراجع معدل الذكاء عند بلوغهم سن الثامنة، بمعدل 3 أضعاف أقرانهم ممن لم تتعرض أمهاتهم للعنف.

وقالت قائدة البحث، كاثرين أبيل: "أننا نعلم بالفعل أن امرأة واحدة من أصل أربعة في سن 16 عاما فما فوق في إنجلترا وويلز تتعرض للعنف المنزلي في حياتها، وأن أطفالهن معرضون بشكل أكبر لخطر المشاكل الجسدية والاجتماعية والسلوكية عند الكبر".

وأضافت أن "نسبة تراجع معدل الذكاء بين الأطفال الذين تعرضت أمهاتهم للعنف المنزلي بلغت 50 في المائة تقريبًا، وهذا يؤشر لخطورة تلك الظاهرة الاجتماعية على صحة الأطفال العقلية".

وفي سياق متصل، كشفت دراسة أميركية سابقة أن تعرض الأطفال للتجارب السلبية في مرحلة الطفولة، مثل العنف الأسرى أو تعاطي الوالدين للمخدرات، يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر إصابتهم بالربو.