جت: تمديد اعتقال مشتبه بإلقاء عبوة ناسفة على سيارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت المحكمة في مدينة الخضيرة صباح اليوم، الأربعاء، اعتقال مشتبه بإلقاء عبوة ناسفة على سيارة خصوصية في قرية جت المثلث ليوم واحد.

ووفقا للشرطة، فإنها تلقت بلاغا أمس، الثلاثاء، عن انفجار في سيارة بقرية جت، وتبين أن الحديث يدور حول إلقاء عبوة ناسفة على سيارة هناك. ولم يتم الإبلاغ عن إصابات.

وجمع أفراد الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الجريمة الأدلة والحيثيات، ثم جرى اعتقال شاب (19 عاما) من سكان جت، بشبهة تورطه في جريمة إلقاء العبوة الناسفة على السيارة.

هذا، وتواصل الشرطة التحقيق مع المشتبه به في الشبهات المنسوبة إليه.