زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جزيرة كريت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هزّ زلزال بقوة 6.1 درجات جزيرة كريت اليونانية، اليوم الأربعاء، وشعر به السكان في مناطق أخرى في البلاد، وفق مسؤولين.

وأشار محافظ كريت، ستافروس أرناوتاكيس، في التلفزيون الرسمي، إلى أنه "كان زلزالا كبيرا، شعرت به كل الجزيرة ولحسن الحظ لم ترد تقارير عن وقوع أضرار".

وقال مرصد أثينا أن الزلزال وقع الساعة 9:23 صباحا بالتوقيت المحلي وعلى عمق أكثر من 70 كلم.

وضرب الزلزال بعد يوم على زلزال بقوة 6.4 درجات في ألبانيا، وأسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة المئات بجروح.

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وبعد وقت قصير على الزلزال في ألبانيا، ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات البوسنة، وفق ما أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أمس.

وتقع اليونان على خط صدع زلزالي كبير وكثيرا ما تتعرض لزلزال لكنها نادرا ما توقع ضحايا.

وفي تموز/يوليو 2017 أدى زلزال بقوة 6.7 درجات إلى مقتل شخصين في جزيرة كوس ببحر إيجه، وتسبب بأضرار كبيرة.