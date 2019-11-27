- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسي يمني : تعز تعاني من حصار الحوثي وعصابات المؤسسة العسكرية والان مع التفاصيل
الأربعاء 27 نوفمبر 2019
أكد وكيل وزارة الخارجية السابق، مصطفى أحمد نعمان، أن تعز صارت تعاني من حصارين من الداخل والخارج.
وأوضح في تغريدات له بتويتر، أن الحصار في مداخلها هو ما يتحمل مسؤوليته الحوثيون ومن داخلها وما تمارسه عصابات بعضها يهين المؤسسة العسكرية الوطنية وبعضها مليشيات تتبع أحزابا وتمارس البلطجة والنهب والقتل والاغتصاب، وحولت تعز الى ساحة صراع استباقي على نفوذ مرحلة ما بعد الحرب.
وأكد نعمان أن مطار صنعاء ليس ملكا للحوثيين وليسوا اكثر المستفيدين منه؛ وغير اخلاقي الحديث عن حصار تعز مقابل فتح مطار صنعاء كما لو ان الامر اعتراض عليه .. مشيراً إلى أن ابقاء مطار صنعاء مغلقا لا علاقة له بما يدور في تعز ولا يؤثر عليه ولا يقلل من حقارة حصارها يحاصرها! .
وتابع "الكل يثير قضية تعز حتى الذين كانوا في حلف مع الحوثيين حتى وقت قصير مضى، وحولوا الحصار والحديث عنه الى بحث عن اعجابات وإشادات بمواقفهم كما لو كنا في حملة انتخابية" .
تجدر الإشارة إلى أن مدينة تعز تخضع بشكل كامل لسيطرة حزب التجمع اليمني للإصلاح ممثلة بإجنحته العسكرية والمدنية .
كانت هذه تفاصيل خبر دبلوماسي يمني : تعز تعاني من حصار الحوثي وعصابات المؤسسة العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.