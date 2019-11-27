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شكرا لقرائتكم خبر عن المخلافي : فتح مطار الريان خطوة نحو تخفيف معاناة الشعب والان مع التفاصيل
الأربعاء 27 نوفمبر 2019
أعتبر وزير الخارجية الأسبق، عبدالملك المخلافي، إفتتاح مطار الريان بمدينة المكلا محافظة حضرموت خطوة نحو تخفيف معاناة الشعب .
وقال المخلافي في تغريدة له بتويتر، "وصول اول رحلة لطيران اليمنية اليوم الأربعاء الى مطار الريان الدولي في حضرموت بعد خمس سنوات خطوة أخرى نحو تخفيف معاناة شعبنا وعودة كل الخدمات والمرافق في المناطق المحررة للعمل" .
وأكد أنه يبقى حصار تعز المعاناة الإنسانية المستمرة التي لم تجد لها حل ويجب ممارسة أقصى ضغط على الحوثي لإنهائه.
ودشنت قيادة محافظة حضرموت ممثلة بالمحافظ فرج سالمين البحسني افتتاح مطار الريان الدولي صباح اليوم الأربعاء.
وقالت مصادر إن التدشين تم بحضور مسؤولين محليين ودوليين وعلى راسهم سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليمن سالم خليفة الغفيلي رئيس هيئة العامة للطيران المدني والإرصاد اليمني الكابتن صالح بن نهيد وحميد الشامسي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وعدد من الوكلاء وأعضاء السلطة المحلية بالمحافظة .
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