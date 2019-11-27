أزياء شخصيتي 'باتمان' و'روبين' تباع بمزاد علني

سيتم طرح الزي الرسمي لشخصيتي باتمان وروبين للبيع معا في مزاد بمدينة لوس أنجلس الاميركية، حيث قرر مالكهما أن يظل بطلا قصص الطفولة المصورة معا حتى بعد بيعهما.

ويعود الزيان للمسلسل التلفزيوني الأميركي، المعروض خلال ستينيات القرن الماضي، والذي قام ببطولته الممثلان أدم ويست وبرت وارد.



وذكرت دارProfiles In History للمزادات، الجمعة (22 تشرين الثاني) أنه من المتوقع أن يحقق الزيان معا عند بيعهكما ما بين 150 ألفا و200 ألف دولار في المزاد المُقام في 17 كانون الأول القادم.

والزيان هما جزء من مجموعة أكبر تضم أكثر من 200 قطعة قام الأميركي جون أزاريان بتجميعها على مدى أكثر من ثلاثين عاما.

وقال أزاريان إن طاقمي أزياء بطلي برنامجه التلفزيوني المفضل في الطفولة سُيعرضان للبيع معا، إذ لا يريد أن يفرقهما عن بعضهما، على حد وصفه.



و أضاف أزاريان: "إنهما الزيان الوحيدان الأصليان والكاملان في العالم، فهناك أطقم أخرى لكن ينقصها بعض القطع. وهناك قطع غير أصلية، لكن التي أملكها أصلية 100 بالمئة".

وسيتضمن المزاد الأزياء الخاصة بشخصيات أخرى، مثل شخصية "كيرك" من مسلسل "ستار تريك" وزي بطلة مسلسل "وندر وومن"، الذي تم إنتاجه بسبعينات القرن الماضي.

وتمثل محتويات هذا المزاد نحو 25 بالمئة فقط من المجموعة الكاملة التي يمتلكها جون أزاريان، إذ تضم نحو 1500 قطعة.