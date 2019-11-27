انفجار قوي في ولاية تكساس الأميركية

وقع انفجار قوي، اليوم الأربعاء، في مصنع كيميائي بولاية تكساس جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب وكالة "فرانس برس"، أعلنت فرق الإنقاذ أن الحريق تسبب باندفاع كتلة هائلة من اللهب في الجو. وذكرت قناة "فوكس نيوز" الأميركية، أن الانفجار وقع في مدينة "بورت نيتشز" في ولاية تكساس، ولم ترد تقارير بعد عن سقوط قتلى أو مصابين جراء الانفجار.





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