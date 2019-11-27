داعية اماراتي عن مباراة العراق: منافسة بين الروح والقلب.. لا خاسر بيننا

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2019-11-27 | 11:18
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نشر الداعية الاماراتي الشيخ وسيم يوسف، تغريدة على "تويتر" بشان مباراة الإمارات والعراق المقبلة في الجولة الثانية من كأس الخليج "خليجي 24" لكرة القدم.
وقال الداعية الشهير في تغريدته، "يوم الجمعة .. سيلعب المنتخب العراقي ضد أخيه المنتخب الإماراتي .. ستلعب عيني اليمنى ضد عيني اليسرى".
وأضاف إن "فاز منتخب العراق .. فازت الإمارات وإن فاز منتخب الإمارات .. فاز العراق، يوم الجمعة .. منافسة بين الروح و القلب ..
والتوفيق للجميع .. يوم الجمعة لا خاسر بيننا فالكل فاز".
يذكر ان الامارات تتصدر المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن المنتخب الوطني، بعدما تغلبت على اليمن بثلاثة اهداف دون رد، امس الثلاثاء.
ستلعب عيني اليمنى ضد عيني اليسرى ..
فإن فاز منتخب العراق .. فازت الإمارات
وإن فاز منتخب الإمارات .. فاز العراق
يوم الجمعة .. منافسة بين الروح و القلب ..
والتوفيق للجميع ..
يوم الجمعة لا خاسر بيننا فالكل فاز ???????????????? — أخوكم د. وسيم يوسف ???????? (@waseem_yousef)
يوم الجمعة ..— أخوكم د. وسيم يوسف 🇦🇪 (@waseem_yousef) November 27, 2019
سيلعب المنتخب العراقي ضد أخيه المنتخب الإماراتي ..
ستلعب عيني اليمنى ضد عيني اليسرى ..
فإن فاز منتخب العراق .. فازت الإمارات
وإن فاز منتخب الإمارات .. فاز العراق
يوم الجمعة .. منافسة بين الروح و القلب ..
والتوفيق للجميع ..
يوم الجمعة لا خاسر بيننا فالكل فاز 🇦🇪🇮🇶
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