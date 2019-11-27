داعية اماراتي عن مباراة العراق: منافسة بين الروح والقلب.. لا خاسر بيننا

وسيواجه المنتخب الوطني نظيره القطري يوم الجمعة المقبل على استاد خليفة الدولي.

وقال الداعية الشهير في تغريدته، "يوم الجمعة .. سيلعب المنتخب العراقي ضد أخيه المنتخب الإماراتي .. ستلعب عيني اليمنى ضد عيني اليسرى".



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وأضاف إن "فاز منتخب العراق .. فازت الإمارات وإن فاز منتخب الإمارات .. فاز العراق، يوم الجمعة .. منافسة بين الروح و القلب ..والتوفيق للجميع .. يوم الجمعة لا خاسر بيننا فالكل فاز".

يذكر ان الامارات تتصدر المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن المنتخب الوطني، بعدما تغلبت على اليمن بثلاثة اهداف دون رد، امس الثلاثاء.