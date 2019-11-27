النزاهة: ضبط إضرار بالمال العام في دائرتين حكوميتين بالبصرة

أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، ضبط ملاكات مديرية تحقيق البصرة كمية من مادة الإسمنت العائدة ملكيتها إلى بلدية أم قصر مخزونة لأكثر من سنتين؛ مما أدى إلى تحجر المادة وعدم صلاحيتها للاستخدام.
وأضافت، أن "ملاكاتها تمكنت، في عملية منفصلة، من ضبط متهم بالجرم المشهود أثناء انتحاله صفة متقاعد متوف؛ بغية تسلم الراتب التقاعدي باستخدام هوية تقاعدية مزورة"، مؤكدة أن "المتهم اعترف أثناء التحقيق معه بتسلم مبلغ مقداره (75,000,000) مليون دينار، تمثل مستحقات ورواتب متروكة، كما أسفرت العملية عن ضبط جميع المستمسكات الأصلية الخاصة بالمتهم".
وتابعت، أنه "تم تنظيم محضري ضبط أصوليين بالمضبوطات في العمليتين اللتين نفذتا بناء على مذكرتين قضائيتين، وعرضهما رفقة المتهم على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في البصرة، الذي قرر توقيف المتهم في القضية الثانية على ذمة التحقيق".
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