الامم المتحدة تبدي استعدادها لتقديم اي مساعدات طبية او صحية لمستشفى الجملة العصبية

ابدت الامم المتحدة، الاربعاء، استعدادها لتقديم اي مساعدات طبية او صحية لمستشفى الجملة العصبية، فيما اشار مدير المستشفى ان كوادرها بحالة استنفار دائم تحسبا لأي طارئ.

وقالت ادارة المستشفى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلا سخارت زارت مستشفى جراحة الجملة العصبية برفقة مدير مكتب الارتباط للأمم المتحدة في بغداد حسام الصعوب والتقت بمدير المستشفى وليد خالد الحيالي والمعاون الاداري حامد شمخي".

واضافت ان "بلا سخارت اجرت جولة في المستشفى شملت العناية المركزة والعمليات والطوارئ فضلا عن اطلاعها على مخيمات الطوارئ التي نصبتها المستشفى لاستقبال حالات الاختناق والاصابات من المتظاهرين"، مشيرة الى انها "التقت بذوي المصابين من المتظاهرين واطلعت على الخدمات التي تقدمها المستشفى والجهود المبذولة لإنقاذ جرحى التظاهرات".

Advertisements

واشادت بلا سخارت بـ"الجهود المقدمة"، مؤكدة "استعداد الامم المتحدة لتقديم اي مساعدات طبية او صحية للمستشفى بحاجة اليها".

من جانبه، بين مدير المستشفى وليد خالد الحيالي "ما قدمته المستشفى من خدمات وجهود كبيرة خلال التظاهرات ودورها في اسعاف المصابين والاختناقات والعمليات التي اجرتها المستشفى".

واكد الحيالي ان "المستشفى تعمل على قدم وساق بفرق طبية وصحية واخرى ساندة على مدار الساعة وبحالة استنفار دائم تحسبا لأي طارئ".