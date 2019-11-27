محكمة بنغالية تقضي بإعدام 7 مدانين بهجوم "مقهى دكا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاقبت محكمة بنغالية، الأربعاء، 7 مدانين بالإعدام لتورطهم في هجوم إرهابي بالعاصمة دكا 2016 تسبب في مقتل 20 شخصا بينهم أجانب.

وقال ممثل الادعاء البنجلادشي عبد الله أبو، إن محكمة خاصة معنية بقضايا مكافحة الإرهاب أصدرت الحكم اليوم بإدانة المتهمين بتنفيذ هجوم باستخدام أسلحة والقتل وتمويل الإرهاب. فيما تم تبرئة شخص واحد.



واعتبرت المحكمة أن هدف المتطرفين كان زعزعة استقرار الدولة ذات الغالبية المسلمة البالغ عدد سكانها 168 مليون نسمة، وتحويلها ملاذا للإرهابيين.

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وكان 9 إيطاليين و7 يابانيين وهندي وأمريكي واثنين من مواطني بنجلاديش قد لقوا حتفهم في الهجوم الذي نفذه الإرهابي في مقهى هولي ارتسان، الذي يتردد عليه الأجانب والسكان المحليين في حي جولشان الدبلوماسي في دكا في الأول من يوليو/تموز 2016.

ولقي اثنان من رجال الشرطة حتفهما قبل أن تقتحم قوات الكوماندوز العسكرية المقهى وتنهي الحصار الذي استمر 11 ساعة.

وقد قتلت قوات الكوماندوز 5 إرهابيين وشريكا لهم خلال عمليتهم لتحرير الرهائن الذين تعرضوا للاعتداء ببنادق وسواطير.