ضحايا قمع إيران وانحراف أردوغان.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم الأربعاء27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تجدون: رئيس الإمارات: نجدد تضامننا مع تطلعات الفلسطينيين في تقرير المصير، المعارضة الإيرانية تقدم لواشنطن بيانات عن ضحايا "ثورة البنزين"، وباباجان: أردوغان انحرف عن القيم ودخل بتركيا في نفق مظلم، واحتجاجات لبنان.. أنصار "حزب الله" يواصلون استفزاز المتظاهرين، و"قضائية" مجلس النواب الأمريكي تطالب ترامب بحضور أولى جلسات مساءلته، واتفاق الرياض.. ثمرة التنسيق السعودي الإماراتي بشأن اليمن.

كما تتابعون أيضا في السياسة: مليشيات الحشد تواصل انتهاك حرية التعبير وتقمع الصحفيين بالعراق، واستياء بالجزائر بعد قرار برلمان أوروبا.. و"بن صالح": تدخل أجنبي، ووثيقة.. إرهابي مطلوب يعمل بحكومة السراج في طرابلس، وقمة طارئة لدول "إيجاد" الجمعة بأديس أبابا حول جنوب السودان، ومحتجون يقطعون الطرق بالنجف والبصرة والأمن يقتل داعشيا بكركوك.

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وفي الاقتصاد تطالعون: النفط فوق 27.64 دولار للبرميل بدعم محادثات التجارة الأمريكية الصينية، وهبوط مبيعات المنازل في أمريكا رغم تدني أسعار الفائدة، وصعود أسهم أوروبا بدعم تفاؤل مباحثات التجارة بين واشنطن وبكين، و21.7 مليار دولار اكتتاب الأفراد في أرامكو السعودية، وشراكات اقتصادية متعددة في منتدى التجارة والاستثمار الإماراتي الكيني.

وإلى الملاعب تجدون: علي مبخوت الهداف التاريخي لـ"الأبيض" في كأس الخليج العربي.

وفي الفن تقرأون: "فروزن 2" يفعل المستحيل ويحسم صراع الإيرادات لصالحه.

للتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني.

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