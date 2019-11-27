ميركل: الحفاظ على الناتو بالغ الأهمية لمصالح ألمانيا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، إن الحفاظ على حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالغ الأهمية لبلادها.

حديث ميركل الذي نقلته "رويترز" جاء بعد تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ذكر فيها أن الحلف "يمر بحالة موت إكلينيكي".

وأضافت المستشارة الألمانية لأعضاء البرلمان: "الحفاظ على حلف شمال الأطلسي اليوم يخدم مصالحنا أكثر مما كان خلال حقبة الحرب الباردة، أو هو على الأقل بنفس درجة الأهمية التي كان عليها في الحرب الباردة".

ومضت قائلة: "ذلك لأن أوروبا، كما قالت وزارة الخارجية لا يمكنها حاليا الدفاع عن نفسها بمفردها".

والإثنين، نفى المتحدث باسم المستشارة الألمانية حصول محادثة صاخبة الشهر الحالي بينها وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول حلف شمال الأطلسي، مشيراً إلى وجود مقاربات مختلفة بين البلدين، وفقاً لوكالة الأنباء"الفرنسية".

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وينفى المتحدث بذلك معلومات أوردتها صحيفة "نيويورك تايمز" حول محادثة صاخبة بين ماكرون وميركل في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني أثناء عشاء في برلين، على هامش الاحتفالات بالذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين.

وأقرّ المتحدث بأن المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي تحدثا عن "مقاربات سياسية غالباً ما تكون مختلفة بين ألمانيا وفرنسا لمواجهة المشاكل والتحديات وانطلاقاً من واقع أننا دائماً نبحث عن حلول".

وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المستشارة أبلغت في هذه المناسبة الرئيس الفرنسي بشكل صارم أنها مستاءة من تصريحاته التي اعتبر فيها أن حلف الأطلسي في حالة "موت سريري".

وبحسب الصحيفة، فإن ميركل قالت لماكرون: "أفهم رغبتكم في انتهاج سياسة قطيعة لكنني سئمت من تجميع القطع. يتعين علي مرة أخرى، أن أقوم بلصق قطع الكوب الذي كسرته كي نتمكن بعدها من الجلوس واحتساء الشاي مع بعض".

وردّ عليها ماكرون وفق الصحيفة، بالقول: "لا أستطيع التصرف وكأن شيئا لم يكن" في حلف الأطلسي، بعد هجوم تركيا على شمال سوريا (أكتوبر/تشرين أول الماضي) من دون التشاور مع الحلفاء الآخرين.

وبشأن الحلف، سبق أن نأت ميركل بنفسها بشكل علني من تصريحات الرئيس الفرنسي.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، انتقدت تصريحات ماكرون متحدثةً عن "حكم غير مناسب" وعن "عبارات راديكالية" لا تشاطره إياها.