انت الان تتابع ميركل: الحفاظ على حلف شمال الأطلسي بالغ الأهمية لمصالح ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء إن الحفاظ على حلف شمال الأطلسي بالغ الأهمية لألمانيا وذلك بعد تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ذكر فيها أن الحلف "يمر بحالة موت إكلينيكي".

وأضافت ميركل لأعضاء البرلمان "الحفاظ على حلف شمال الأطلسي اليوم يخدم مصالحنا أكثر مما كان خلال حقبة الحرب الباردة، أو هو على الأقل بنفس درجة الأهمية التي كان عليها في الحرب الباردة".

وتابعت "ذلك لأن أوروبا، كما قال وزير الخارجية أمس، لا يمكنها حاليا الدفاع عن نفسها بمفردها".