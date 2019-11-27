إنقاذ 26 رأس غنم بعد يومين على انقلاب سفينة رومانية محملة بـ14600 منها

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انقلبت سفينة الشحن "كوين هند" محملة ب 14600 رأس غنم

تمكنت فرق إغاثة رومانية من إنقاذ 26 رأسا من الأغنام الثلاثاء بعد يومين من غرق سفينة تحمل 14600 من هذه الحيوانات قبالة الساحل الروماني.

وقال العامل في خدمة الطوارئ رائد عرفات إنه حتى الآن، تم إنقاذ 75 رأسا من الأغنام من سفينة الشحن "كوين هند" التي انقلبت الأحد بعد إبحارها من ميناء ميديا باتجاه السعودية.

ولم يعط المسؤولون تقديرا لعدد الأغنام المتبقية رغم أن مجموعة لرعاية الحيوانات قالت إنه من غير المرجح أن يتم إنقاذ الكثير منها.

وأضاف عرفات إن جهود الإنقاذ ستستمر "الليلة وغدا وبعد غد... إذا سمح الطقس والوضع بذلك".

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وقال كوكي باربوكانو رئيس جمعية "إنقاذ الحيوانات ورعايتها" إنه ومتطوعوه كانوا يساعدون في جهود الإنقاذ ووجدوا "حوالى 300 حيوان نافق"، موضحا أن معظمها كانت في المياه ومن المرجح أنها سقطت عند انقلاب السفينة.

وتابع "أعتقد أنه يمكن إنقاذ 100 رأس من الأغنام كحد أقصى... كانت العملية لتكون أفضل لو حصل التدخل بشكل أسرع. كان يمكن إنقاذ الآلاف".

وقد جرى إنقاذ الطاقم المؤلف من 20 سوريا ولبناني واحد الذي كان على متن "كوين هند" بعد الحادث الذي ما زال سببه غير واضح.

ويطلق ناشطون على أسطول الشحن التي تملكه رومانيا والمخصص لنقل المواشي "سفن الموت" معللين ذلك بأن تلك الحيوانات تكاد تشوى حية على متن هذه السفن خلال نقلها في أشهر الصيف الحار.