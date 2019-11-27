انت الان تتابع زلزال شدته 6 درجات إلى الشمال من جزيرة كريت اليونانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قياس قوة أحد الزلازل

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قوته ست درجات بحسب قراءة أولية وقع إلى الشمال الغربي من جزيرة كريت اليونانية اليوم الأربعاء.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزال وقع على عمق 56 كيلومترا بين جزيرتي كريت وكيثيرا. ولم ترد حتى الآن تقارير عن أضرار.

كان زلزال شدته 6.4 درجة قد وقع بألبانيا أمس الثلاثاء وأودى بحياة 21 شخصا على الأقل، وكان أقوى زلزال يشهده البلد الواقع في منطقة البلقان منذ عشرات السنين.