قطر وتركيا يعقدان اتفاقًا جديدًا لزيادة تبادل العملات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قطر وتركيا يعقدان اتفاقا جديدا لزيادة تبادل العملات

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

تواصل قطر دعم حليفها التركي رجب طيب أردوغان، وتقديم يد العون لإنقاذ اقتصاد بلاده، وذلك من خلال دعم قطر لاحتياطيات تركيا من العملات الأجنبية بما يصل إلى ملياري دولار بعد توسيع اتفاق التبادل بين البنوك المركزية للبلدين، وفقًا لما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.



وقال البنك المركزي التركي، إن أنقرة والدوحة اتفقتا على رفع سقف اتفاق التبادل الحالي بينهما، وهو ما اعتبرته الصحيفة مؤشرًا جديدًا على استمرار الصداقة والتحالف بين قطر وتركيا لاسيما منذ اندلاع الأزمة الخليجية في الخامس من يونيو 2017.

وقال البنك المركزي التركي في أعقاب زيارة "أردوغان" إلى الدوحة الاثنين الماضي، إن الحد الأقصى للصفقة حول بورصة الليرة التركية مقابل الريال القطري، سيتم رفعه من 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار.

وقال البيان، إن الأهداف الأساسية للاتفاقية هي تسهيل التجارة الثنائية بالعملات المحلية ودعم الاستقرار المالي للبلدين.

وأوضحت "فايننشال تايمز" أنه من المتوقع أن تنعكس هذه الزيادة في أرقام الاحتياطي الرسمي للبنك المركزي التركي، والتي كانت موضع بحث وتدقيق من قبل المستثمرين منذ أزمة العملة في العام الماضي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الإعلان الأخير يعد علامة على التحالف الوثيق بين تركيا وقطر، حيث اصطف الرئيس أردوغان، خلف قطر بعد إعلان المقاطعة العربية للدوحة منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام.

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ولفت التقرير البريطاني إلى تعهد قطر باستثمار 15 مليار دولار في تركيا لإنقاذ اقتصادها بعد انخفاض كبير في قيمة العملة التركية خلال عام 2018، إلا أنه لم ينتج عن هذا التعهد أي إعلانات استثمارية عامة كبرى.

وقالت الصحيفة، إن صفقة المقايضة بين قطر وتركيا هي في الواقع اتفاقية اقتراض وليس استثمارًا ملموسًا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن قطر قدمت طائرة خاصة هدية إلى تركيا العام الماضي تعد الأكبر والأغلى من نوعها.

وشهدت زيارة الرئيس التركي الأخيرة إلى الدوحة، توقيع 7 اتفاقيات بين أنقرة والدوحة خلال البيان المشترك للاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.

ووقع رئيس البنك المركزي التركي مراد أويصال ورئيس مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، اتفاقية حول التعديلات المدخلة على الاتفاقية المتعلقة بترتيبات اتفاق تبادل العملات الثنائية "الليرة التركية والريال القطري".

وشهد الجانبان أيضًا، التوقيع على مذكرة تفاهم بين مركز قطر للمال والمكتب المالي لرئاسة الجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم بين وكالة ترويج الاستثمار في دولة قطر ومكتب الاستثمار برئاسة الجمهورية التركية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي إن قطر يمكن أن تدعم خطط أنقرة لتوطين أكثر من مليون لاجئ سوري في شمال شرق سوريا بعد شن عملياتها العسكرية الأخيرة في أكتوبر الماضي.

وذكرت قناة "إن تي في" الإذاعية، إن الرئيس التركي صرح أثناء عودته من زيارته الأخيرة إلى الدوحة أنه قدم خططه إلى أمير قطر، مضيفًا أنه "أعجبته مشاريعنا".

وردًا على سؤاله عما إذا كانت قطر ستسهم في تمويل الخطط التركية صرح أردوغان: "إنهم في مرحلة: يمكننا أن ننفذ هذه الجهود معًا.. ما من سبيل آخر في الواقع".

وفي أوائل نوفمبر الجاري، أعربت تركيا عن تقديرها لدعم أمير قطر تميم بن حمد، للتدخل التركي في سوريا منذ التاسع من أكتوبر الماضي.