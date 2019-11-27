عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انفجار عبوة ناسفة شمال بغداد

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

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أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة في منطقة الوزيرية شمال بغداد.



وقال المصدر- وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية- إن: " عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم قرب محل لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة الوزيرية شمالي بغداد، دون وقوع أية إصابات تذكر"، موضحًا أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته.

وتشهد العاصمة العراقية بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة،إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.