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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انفجار بمصنع كيميائي في أمريكا الأربعاء 27 نوفمبر 2019 الخليج 365 - متابعات وقع انفجار في وقت مبكر اليوم الأربعاء، بمصنع كيميائي في ولاية تكساس بجنوب الولايات المتحدة، متسببًا باندفاع كتلة هائلة من اللهب في الجو، حسبما أعلنت فرق الإنقاذ.

وكتب رجال الإنقاذ على صفحتهم على ”فيسبوك“، ”الرجاء أخذ العلم أن الجميع يجب أن يقوموا بإخلاء المنطقة في شعاع 800 متر حول مصنع (تي بي سي) في بورت نيشيس“.

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