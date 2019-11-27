عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الوزراء العراقى: إطلاق سراح 2500 موقوف ونسعى لتصحيح المسارات

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أن القضاء أطلق سراح 2500 موقوف، مبينًا أن المتبقي من الموقوفين وهم 240 شخصًا على ذمة قضايا جنائية وسيطلق سراحهم بعد استكمال الإجراءات القانونية.



وقال عبدالمهدي- في كلمته خلال جلسة لمجلس الوزراء، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأربعاء،" إن أحداثًا مؤسفة رافقت التظاهرات، وقد أوضحت لجنة التحقيق ذلك في تقريرها"، مشيرًا إلى أن قوات الأمن حرصت على حماية المتظاهرين في ساحات التظاهر، وهناك حراك في الحكومة والبرلمان لتصحيح العديد من المسارات السياسية، بالإضافة إلى تشكيل قوات حفظ القانون".