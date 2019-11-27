عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحرير مسؤول أمني عراقي بارز اختطف وسط بغداد

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

أعلن وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، اليوم الأربعاء، تحرير اللواء المختطف ياسر عبد الجبار مدير المعهد العالي في وزارة الداخلية“.

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وقال الوزير العراقي في تصريح له إن ”قوة برئاسة مدير مكافحة الإجرام حررت اللواء المختطف ياسر عبد الجبار مدير المعهد العالي في وزارة الداخلية“.

واختطف اللواء ياسر عبدالجبار مع مجموعة شملت أفراد حمايته وسيارته الشخصية من قبل مجموعة مسلحة، لم يتم تحديدها في 10 نوفمبر من الشهر الجاري.

وتمت عملية الاختطاف في منطقة الجادرية، وسط العاصمة بغداد، وهي من أكثر المناطق استقرارًا لوجود عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين فيها، كما أن الشارع الذي تمت فيه عملية الاختطاف تتواجد فيه كثير من مقرات الميليشيات المسلحة، الموالية والمدعومة من إيران، أبرزها منظمة بدر، حركة عصائب أهل الحق، كتائب سيد الشهداء، وغيرها“.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد، منذ انطلاق تظاهرات أكتوبر الماضي، عمليات خطف واعتقال عدد من الناشطين والإعلاميين والمواطنين، وأغلبهم مازال مصيره مجهولًا حتى اللحظة، وسط صمت السلطات الأمنية حيال ذلك.